حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 15-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء ملفت للأنظار، فهو شخص ملئ بالحيوية والمرح، كما أنه حساس ورومانسي بدرجة كبيرة تجعله يكون الأفضل في حياته العاطفية مع شريك الحياة ويعطيه كل الحب، كما أنه مخلصًا وصادقًا، فهو اجتماعي ومحب للموسيقى.

عيوب برج الجوزاء

وأبرز عيوب مولود برج الجوزاء، التشتت والفوضى في كل الأعمال التي يقوم بها، فهو يفتقد حس التنظيم بدرجة كبيرة ويرجع ذلك إلى أنه لا يحب القيام بشئ تقليدي كالعمل الروتيني فهو يكون أفضل في ابتكار الأفكار والعمل الذي يحتاج للحركة بدلًا من الأعمال الروتينية، كما أنه متطفلًا وذلك يجعل الأمر مزعجًا للمحيطين به.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء في إطار سلسلة الموضوعات الخدمية التي تقدمها لقرائها بشكل يومي، تشمل حظك اليوم لمختلف الأبراج، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

أمامك تطورات تفرض نفسها في الوقت الحالي، وعليك أن تراقب ذلك في صمت الأمور من حولك حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب في عملك، وتشعر بالهدوء والراحة بعيدًا عن المشكلات، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللمراقبة الصامتة، وعليك أن تتجنب الحديث عن حياتك الشخصية مع الغير حتى لا تدخل في مشكلات أنت في غنى عنها مع الغير، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.