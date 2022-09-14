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مدرس لغة عربية يتيح مكتبته لأهالي القرية: «بدأت تجميع الكتب قبل 50 عامًا»

كتب:

نرمين عفيفي
11:50 ص | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
حمد الله عبدالحافظ مدرس اللغة العربية

حمد الله عبدالحافظ مدرس اللغة العربية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا من إحدى قرى محافظة الدقهلية، حيث قرر حمد الله عبدالحافظ مدرس اللغة العربية إتاحة مكتبته لأهالي القرية للاستعارة بالمجان، وتضم المكتبة آلاف الكتب والمجلات التي جمعها صاحب الـ 82 عاما على مدار سنوات طويلة، وتعد مكتبة عبدالحافظ، المكتبة الوحيدة في القرية التي تضم مجلدات ومراجع لموضوعات متنوعة مثل الدراسات الإسلامية والأعمال الأدبية وبعض المواد التعليمية عن اللغة العربية.

تجميع الكتب بدأ منذ 50 عامًا

ويقول حمد الله عبدالحافظ مدرس اللغة العربية: «بدأت تجميع الكتب منذ 50 سنة، وهذه الكتب متنوعة أدبية وإسلامية ودراسات مختلفة ومتنوعة وتفسير القرآن الكريم وشرح الأحاديث النبوية الشريفة واللغة العربية التي أعشقها، وإلى الآن أداوم على قراءة هذه الكتب النافعة بإذن الله».

مستمر في تكوين هذه المكتبة ليستفيد منها أهل القرية

وأضاف مدرس اللغة العربية: «أنا مستمر في تكوين هذه المكتبة ليستفيد منها أهل القرية لأن القرية محرومة من مركز شباب ولا توجد بها مكتبة يقرأ فيها محبو القراءة، فأرجو الله أن ييسر لنا مكانا نحفظ فيه هذه الكتب وتكون مكتبة منظمة مريحة لمن يريد أن يتزود منها».

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