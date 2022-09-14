المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لـ3 متهمين بالاتجار في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهمين«ر. ع.»، عاطل و«ع. ع.»، عاطل، و«م. ط.»، عاطل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، وكذلك معاقبة المتهم «ع. م.»، عاطل، بالسجن 6 سنوات وغرامة 50 الف جنيه، لتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

قصة عصابة الاتجار بالمخدرات

أحداث القضية بدأت في دائرة مركز أخميم، حيث وردت معلومات خلال العام الجاري، إلى مكتب مكافحة المخدرات بسوهاج، تفيد بقيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة «جوهري مخدر الحشيش والشابو».

قائمة المضبوطات: حشيش وشابو

أثبتت التحريات، صحة المعلومات الواردة، وتم ضبط المتهمين، وبحوزتهم 37 قطعة حشيش، و25 كيسا صغيرا وكبيرا من الشابو معدة للبيع، ومبالغ مالية كبيرة وسلاح أبيض، بينما تم ضبط المتهم الرابع أثناء تعاطي المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة، وتمت إحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج، التى أصدرت حكمها المتقدم.