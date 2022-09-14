مواعيد عمل بنك مصر بجميع المحافظات.. تستمر 24 ساعة في بعض الفروع

يقدم بنك مصر لعملائه والمترددين على جميع فروعه يوميًا في القاهرة والمحافظات المختلفة، العديد من الخدمات والتسهيلات الكثيرة والمتواصلة، إذ يعتبر أحد أهم البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي المصري، تزداد عمليات البحث اليومية من المواطنين على مواعيد عمل بنك مصر.

مواعيد عمل بنك مصر

وتبدأ مواعيد العمل في جميع فروع بنك مصر في تمام الساعة 8.30 صباحًا وحتى 4 مساءً، عدا فروع البنك الموجودة في الموانئ والمطارات، حيث يستمر العمل بها على مدار 24 ساعة يوميًا، لتقديم كافة الخدمات البنكية من المترددين على هذه الأماكن.

وفي سياق آخر، يواصل بنك مصر، تقديم جميع أنواع القروض لعملائه وللمترددين عليه، خاصة قرض شراء وحدة سكانية، من خلال عدة إجراءات رسمية، وهي كالتالي:-

إجراءات الحصول على قرض من بنك مصر

- ضرورة ألا يزيد الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية عن 2.5 مليون جنيه.

- يتيح البنك، التمويل العقاري للموظفين بالقطاعين العام والخاص.

- يتيح البنك، التمويل العقاري للمصريين العاملين في الخارج.

- تقديم طلبات الحصول على القرض بجمع فروع بنك مصر.

- قرض التمويل العقاري يشمل كل الوحدات السكنية بكل المحافظات.

- قرض التمويل العقاري يمثل 80% من قيمة الوحدة.