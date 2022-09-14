خبير: المؤتمر الاقتصادي فرصة لطرح حلول واقعية تضاعف الإنتاج والتصدير

ثمن أحمد ماهر، الخبير الاقتصادي، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، لمناقشة الأوضاع المالية من قبل المشاركين في صنع القرار من المستثمرين ورجال الصناعة.

وقال ماهر، لـ«الوطن»، إن دعوة الرئيس لعقد مثل هذا المؤتمر يؤكد اطلاع الرئيس ووقوفه على كل ما يخص الاقتصاد الوطني وما يواجهه من تحديات، فضلا عن سعيه لتلبية آمال المستثمرين المصريين، ومناقشة آرائهم لوضع الحلول المناسبة للخروج من تداعيات أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، التي تأثرت بها كل دول العالم.

وأضاف، أن المؤتمر سيكون فرصة مناسبة لرجال المال والأعمال من المستثمرين وأصحاب المشروعات لطرح رؤيتهم لحلول واقعية قد تكون مخرجا للأزمة الحالية، بما يفتح آفاقا جديدة لتنمية الاقتصاد، ومضاعفة الإنتاج والتصدير لزيادة التدفقات النقدية من الموارد الأجنبية وكذلك توفير فرص عمل للشباب.

تنظيم الحكومة للمؤتمر يضع أصحاب المال في دائرة صنع القرار

وأوضح: تنبع أهمية المؤتمر في كونه من تنظيم الحكومة المنوط بها وضع الخطط الاقتصادية الخاصة بتوزيع خريطة الاستثمار، بما يعد استجابة لمطلب دائم من أصحاب المال والأعمال الذين كانوا يطالبون بمشاركتهم في وضع وصنع القرار الاقتصادي.

المؤتمر خطة تسويقية مبتكرة لعرض المشروعات والاستثمارات

وأكد أن عقد مثل هذا المؤتمر الاقتصادي الذي يحظى بدعم رئاسي، يعد خطة تسويقية مبتكرة، لعرض الفرص المتاحة من المشروعات والاستثمارات المختلفة التي يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين، أن يبدوا في تنفيذها.

وأكمل: المؤتمر سيكون فرصة حقيقية للمستثمرين الراغبين بتوسعة مشروعاتهم، وكذلك من يريد منهم الدخول في مشروعات جديدة.