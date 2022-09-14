«الشرقية»: 247.9 مليون جنيه قروض من «تنمية المشروعات» لتوفير 13388 فرصة عمل

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدم قروضاً للشباب قدرها 247 مليونا و980 ألفا و384 جنيها، في الفترة من 1 / 1 / 2022 حتى 31 / 8 / 2022، لتمويل 8008 مشروعات (متوسطة وصغيرة ومتناهي الصغر)، لتوفير 13388 فرصة عمل.

وأشاد المحافظ بدور الجهاز، في تقديم قروضاً ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل.

53 مليون جنيه إقراض مباشر لتمويل 151 مشروعا

ومن جانبه، قال وائل العاصي، مدير الجهاز بالمحافظة، إن الجهاز قدم 53 مليونا و351 ألفا و512 جنيه (إقراض مباشر)، لتمويل 151 مشروعا وتوفير 896 فرصة عمل، فضلا عن تقديم 160 مليونا و395 ألف جنيه (إقراض متناهي الصغر) لتمويل 5954 مشروعاً، وتوفير 11963 فرصة عمل، إلى جانب تقديم 34 مليونا و233 ألفا و867 جنيها (إقراض جهات وسيطة - بنوك) لتمويل 1903 مشروعات، وتوفير 529 فرصة عمل لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد.

عقد 22 ندوة للتعريف بدور جهاز تنمية المشروعات

وأشار إلى إصدار 382 رخصة نهائية و431 رخصة مؤقتة، و1128 شهادة تصنيف للمشروع و106 سجلات تجارية، و86 بطاقة ضريبية و226 تأمينا، و22 ندوة للتعريف بالقروض الميسرة.

ولفت إلى عقد 22 ندوة للتعريف بدور الجهاز، وما يقدمه من قروض ميسرة لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.