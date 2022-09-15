حظك اليوم برج الأسد الخميس 15-9-2022 عاطفيا ومهنيا

سمات مواليد برج الأسد، أنهم شخصيات لبقة ولطيفة ومنفتحة على الحياة، كما أنهم يحبون ألوان الربيع المشرقة، ومن الشخصيات الجذابة والمحبين للأناقة، ومبدعين في أفكارهم على الصعيدين المهني والاجتماعي، كما أنهم أذكياء بدرجة كبيرة، لديهم العديد من المواهب التي يحسنون استغلالها في حياتهم المهنية والأسرية، ويستمتعون بالفن والثقافة، كما يحبون الأجواء الاجتماعية.

ومن المعروف عن موليد برج الأسد، أيضا أنهم يتمتعون بقدرة كبيرة على تقديم الدعم للمحيطين بهم.

ولمحبي متابعة حركة الكواكب والفلك، وتأثيرها، تنشر «الوطن»، ضمن خدماتها التي تهم القارئ بشكل متواصل ويومي، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لما أعلنت عنه خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد، هو أن البرج معاكس اليوم الخميس في منزل العمل، لذا يجب أن تكون دقيقا في قراراتك وأدرس بهدوء وصبر، وأن تستغل الطاقة الكبيرة لديك، تدفعك نحو اتجاهات عديدة، واحسب خطواتك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

على المستوى العاطفي والعائلي، وفقًا لتصريحات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، فالوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحترس اليوم من المغامرة والتسرع في سلوكيات طائشة، وذلك وفق حظك اليوم.