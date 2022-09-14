حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 14-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد طموح بدرجة كبيرة فهو يحب أن يحقق طموحاته الكثيرة بأي شكل ولا تقف العقبات أمامه لتحقيق ذلك، كما أنه يحب السيطرة على مختلف الأمور من حوله فذلك أهم شيء له كما أنه يحب الإنفاق بدرجة كبيرة وهو كريم على كل من حوله من أصدقاء وأحباء.

مواصفات برج الأسد

كما أن مولود برج الأسد يحب أن يعيش في قصة حب طول الوقت مهما كانت الخيبات التي يتعرض لها في حياته، فهو شديد الإخلاص لحبيبه ويكره الخيانة والكذب، كما أنه متسامح بدرجة كبيرة مهما كانت الظروف من حوله، ويقوم بواجباته جيدا تجاه أهله وأصدقائه.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الأسد وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويسبب لك الضغوط، عليك أن تحافظ جيدا على الهدوء والمرونة في حياتك وإذا أردت أن تتغير الظروف عليك أن تعافر لكي تحقق طموحاتك وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الأسد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

من غير المناسب اليوم أن تظهر عصبيتك، لذا عليك أن تتأنى جيدا قبل أي رد فعل تقوم به في حياتك حتى تشعر بالسعادة والحب في حياتك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الأسد.