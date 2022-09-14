إصابة طالب على يد شقيقه بالهرم.. «كانوا بيتخانقوا على أكل المانجا»

تشاجر طالب مع شقيقه عامل، بسبب الخلاف على أكل فاكهة المانجو، مما أسفر عن إصابة الأول بجرح نافذ بالصدر، وادعى المجني عليه إصابته خلال محاولة أحد الأشخاص سرقته بالإكراه، وتمكن رجال المباحث من كشف ملابسات الحادث، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بالواقعة

تلقى المقدم هاني الحسيني مفتش مباحث قسم الهرم، بلاغا من مستشفى الهرم بوصول طالب يبلغ من العمر 20 سنة، مصاب بجرح نافذ بالصدر، وبسؤاله وأسرته ذكروا بتعرض المصاب لواقعة سرقة بالإكراه بشارع اللبيني، وسرقة هاتفه المحمول وإحداث إصابته.

مشاجرة بين الشقيقين

وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فكلف رجال المباحث بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وبمواجهة المصاب بما توصل إليه الفحص ذكر حدوث مشاجرة على أكل فاكهة المانجو بينه وشقيقه عامل، وحدثت إصابته بالخطأ بواسطة «سكين مطبخ» كانت بيد شقيقه.

وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.