مصرع شخص صدمته سيارة وطفل غرق بمياه النيل في بني سويف

لقى شخص مصرعه، إثر تعرضه لحادث سير ناتج عن اصطدام سيارة به بالطريق الصحراوي القديم قرب محور المستشار عدلي منصور، وجرى إيداع جثته مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، بينما لقي طفل آخر مصرعه غرقا في مياه النيل بمركز الفشن وجارٍ البحث عن جثته وانتشالها بمعرفة رجال الإنقاذ النهري.

مصرع شخص صدمته سيارة بصحراوي بني سويف القديم

في الحادث الأول لقى شخص مصرعه، إثر اصطدام سيارة به بالطريق الصحراوي القديم قرب محور المستشار عدلي منصور، ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين أن المتوفى يدعى «عبدالنعيم عبد الوهاب عبد اللطيف»، 60 عامًا، مقيم مركز الفشن ببني سويف، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، ووجهت باستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.

مصرع طفل غرقا في مياه النيل ببني سويف

وفي الحادث الثاني لقى طفل يبلغ من العمر 11 عامًا مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه في مياه النيل ببني سويف، بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثته لنقلها للمستشفى والتصريح بدفنها.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بغرق طفل يبلغ من العمر 11 عامًا مصرعه أثناء استحمامه بمياه النيل، عند معدية الزاوية، بدائرة مركز شرطة الفشن جنوب المحافظة، حيث تبين أن الطفل يدعى «ناجي عيد علي»، 11 عامًا، مقيم قرية كفر درويش بمركز الفشن، حاول الاستحمام بمياه النيل، عند معدية الزاوية، هربًا من حرارة الجو، ولقى مصرعه غرقًا.