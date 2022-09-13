التعليم: الحضور إلزامي العام الدراسي الجديد و10 جنيهات غرامة الغياب

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2023، في المدارس، إذ تنطلق الدراسة في أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

العام الدراسي الجديد 2023 ينطلق 1 أكتوبر

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن العام الدراسي الجديد 2023 يبدأ في المدارس يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن الحضور إلزامي لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، موضحًا أن الوزارة عازمة على عودة الطلاب للمدارس.

إجراءات ضد كورونا تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد

وأكد «مجاهد»، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية المختلفة والجهات المعنية، ستقوم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة ضد كورونا، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، والارتقاء بمستوى الطلاب.

10 جنيهات غرامة غياب الطلاب عن المدرسة دون عذر

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مستند رسمي، عقوبة غياب الطالب عن المدرسة دون عذر استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد 2023، حيث إنَّ هناك غرامة إنذار للانقطاع لجميع المراحل التعليمية إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة.

أوضحت وزارة التعليم أن هذه الغرامة تُكرر باستمرار حال تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام، مؤكدة أنَّ عقوبة غياب الطالب عن المدرسة دون عذر تصل إلى 10 جنيهات، وأن الوزارة تستعد جيداً لبداية عام دراسي جديد دون أى معوقات أو مشكلات.