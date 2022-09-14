مد أجل الحكم على 16 طبيبًا في تهمة فقدان بصر طفلة بقنا إلى 21 سبتمبر

قررت محكمة جنح مستأنف قنا، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم على 16 طبيبًا في تهمة التسبب في فقدان بصر الطفلة «تسبيح» مدى الحياة، إلى جلسة 21 سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم.

وأصدرت محكمة جنح قسم قنا، في سبتمبر 2021، حكمًا بمعاقبة 16 طبيبا، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان الطفلة لبصرها مدى الحياة.

استئناف الحكم في قنا

وبدعم نقابة الأطباء، استأنف 13 طبيبًا من مستشفى قنا العام، من إجمالي 16 طبيبًا متهمًا بإصابة الطفلة تسبيح بالعمى التام نتيجة إهمالهم الطبي، على الحكم الذى أصدرته محكمة جنح قنا، بحبس ستة عشر طبيب بمستشفى قنا العام، عامين مع الشغل وكفالة 50 جنيهًا وإلزام كل منهم بدفع مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 50 جنيهًا أتعاب محاماة.

تفاصيل فقدان بصر الطفلة تسبيح في قنا

وكشف مستشفى قنا العام، تفاصيل الواقعة، في بيان رسمي، أوضح فيه أن الطفلة تسبيح ولدت ولادة مبكرة بتاريخ 21 يوليو 2018 بوزن 900 جرام، وكان عمرها وقتها 27 أسبوعًا مع توائم آخر توفي خلال أيام، نتيجة حدوث نزيف للأم التي تعاني من مرض السكر، ما أدى إلى ولادتها قبل موعدها.

وأضاف أن الطفلة كانت تعاني وتوأمها، من متلازمة ضيق التنفس الشديد، الذي يصاحب الأطفال المبتسرين، وتم إيداع الطفلة بأحد المستشفيات الخاصة، ووضعها على جهاز تنفس صناعي لحالتها الحرجة، وبعد فترة من العلاج تم تحويل الطفلة تسبيح لمستشفي قنا العام، لعدم تحمل الأسرة مصاريف الحضانة بالمستشفى الخاص، وتم دخولها للمستشفى العام بتاريخ 31 يوليو 2018 بحالة حرجة، وخرجت بتاريخ 29 أغسطس 2018.

ولفت البيان إلى أن ما حدث للطفلة من اعتلال بشبكية العين، يصاحب الأطفال ناقصي النمو، بسبب الولادة المبكرة و إصابة الأم بمرض السكري ونقص العمر الرحمي للطفلة ونقص الوزن الشديد، وكان من المفترض أن تتابع الأم فحص قاع العين للطفلة بعد الخروج لمعرفة درجة الاعتلال و انفصال الشبكية، لعدم توافر استشاري شبكية في المستشفيات الحكومية عامة، و لعدم جواز فحص الطفلة أثناء وجودها بالحضانة.