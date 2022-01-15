وصول أول وحدة مناظير جراحية إلى مستشفى قنا العام

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، وصول وحدة مناظير جراحية بمستشفى قنا العام، التي تعد أول وحدة مناظير بمستشفيات محافظة قنا.

تكلفة الوحدة 7 ملايين جنيه

وأوضح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، في بيان، أن وحدة المناظير تبلغ تكلفتها 7 ملايين جنيه، وتتضمن خدمات المناظير الجراحية لأقسام الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد.

وأشار إلى أن وحدة المناظير الجديدة تعد نقلة مميزة في تقديم خدمات المناظير على مستوى المحافظة لدورها في دعم العمليات الجراحية الدقيقة، التي تسهم في رفع العناء عن كاهل المواطن القنائي، وتقدم خدمات المناظير التي كان المواطن يتكبد العناء في الحصول عليها في المحافظات المجاورة.

وأشار الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، أنه جرى البدء في تركيب وحدة المناظير، وتجهيز الفريق الطبي اللازم للتشغيل، مشددا على التطوير المستمر للخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى من أجل خدمة المرضى بالمحافظة.

وحدة جراحات العمود الفقري

وكان مستشفى قنا العام، أعلن افتتاح وحدة جراحات العمود الفقري بقسم العظام، بداية من يوم الاثنين المقبل، لاستقبال أبناء قنا وتخفيف معاناتهم في الانتقال للمحافظات الأخرى.

وقال الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، إن وحدة جراحات العمود الفقري بقسم العظام، تتولى التعامل مع جميع حالات الانزلاق الغضروفي، وتأتي ضمن خطة المستشفى لاستكمال كل الخدمات الطبية التي يحتاجها المرضى بمحافظة قنا.

وأكد أن افتتاح الوحدة الجديدة يعد إضافة جديدة للمنظومة الطبية الحكومية بمحافظة قنا، وجاء تنفيذها بجهود أبناء المستشفى.