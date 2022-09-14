نيفين رجب عن مشاركتها في افتتاح ملتقى أولادنا: سعيدة بالغناء مع الموهوبين

تستعد المطربة نيفين رجب، لتقديم أغنية «كلنا إنسان» في حفل افتتاح «ملتقى أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، المقرر افتتاحه مساء غد الخميس بدار الأوبرا المصرية.

وقالت نيفين رجب، في بيان، إنها سعيدة بالمشاركة لأول مرة في الملتقى: «أنا سعيدة إني هكون مع الملائكة، الملتقى يضم مجموعة من الأطفال الموهوبين من كل أنحاء العالم، وده شيء مشرف جدًا».

مجد القاسم ونيفين رجب يقدمان أغنية «كلنا إنسان» في حفل الافتتاح

وأضافت: «أقدم أغنية كلنا إنسان في حفل افتتاح ملتقى أولادنا هذا العام، والأغنية من كلمات الشاعر عبدالله حسن، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل، ويشرفني أن أقدمها مع الفنان مجد القاسم، وأن يغنيها الأولاد معي في الافتتاح، كلمات الأغنية رائعة، ومرتبطة بمفهوم وقيمة الحب في الحياة».

أعضاء لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر بملتقى أولادنا، من الفنانة سماح أنور، الفنانة حنان سليمان، المخرجة لاما داوود، المخرجة أريس سيابي، المخرجة فيردوز بولبوليا، المخرج مهند دياب.

أعضاء لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء

وتتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من المنتج والسنياريست مدحت العدل، والدكتور مراد جاتين مدير المركز الثقافي الروسي، ومعتز الجنيدي، ونازك الألفي، والمطربة هيتا ثاكار.