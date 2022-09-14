«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. شبورة ونشاط للرياح

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا بشأن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة على جميع المناطق والمدن، بداية من غد الخميس الموافق 15 سبتمبر حتى السبت الموافق 17 من الشهر ذاته.

وتوقع خبراء الأرصاد تكون شبورة يوميًا حتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار رطب نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بداية من الخميس، وفق خبراء الأرصاد، على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 1- 2 درجة مئوية.

وتستعرض «الوطن»، درجات الحرارة المتوقعة على كل الأنحاء خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 15 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 16 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 31.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 34.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 38.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 17 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.