حالة الطقس غدا الأربعاء 14-9-2022.. أمطار على السواحل الشمالية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاربعاء، إذ يسود طقس حار ورطب نهارًا على كلا من محافظات السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

طقس غدا الاربعاء

ووفق بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، فأن الطقس سيكون معتدل الحرارة مع بداية ساعات الليل، على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، في حين يسود طقس مائل للحرارةعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية غدا

وتابع بيان «الأرصاد الجوية»، عن وجود توقعات بسقوط الأمطار غدا على السواحل الشمالية الغربية، خاصة محافظة مرسى مطروح والسلوم، لكنها غير مؤثرة على الحياة اليومية، وقد تكون خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة ووجود نشاط للرياح الشمالية الغربية.

وكشفت الهيئة في بيانها، أنه اعتبارًا نهاية الأسبوع الجاري، سوف نشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، على كافة الأنحاء يتراوح بين درجة لدرجتين مئوية، مع استمرار ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 14 سبتمبر على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

6 أكتوبر 33 25

بنها 32 24

دمنهور 31 24

كفر الشيخ 32 25

المنصورة 30 24

دمياط 30 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 32 25

طنطا 32 24

شلاتين 37 28

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 29 24

وادي النطرون 31 24

مطروح 29 24

السلوم 30 24

سيوة 35 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 33 27

كاترين 32 20

رأس سدر 35 25

نخل 33 20

طابا 32 25

نويبع 35 26

حلايب 33 26

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 35 27

مرسى علم 35 27

الفيوم 33 23

بني سويف 33 23

المنيا 35 24

أسيوط 35 23

سوهاج 37 24

قنا 39 27

الأقصر 40 26

أسوان 41 28

الوادي الجديد 39 25

أبو سمبل 40 27

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 26.