توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 33

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا بشأن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة على جميع المناطق والمدن، بداية من غد الثلاثاء 13 سبتمبر، حتى الخميس 15 من الشهر ذاته.

وتستمر الشبورة يوميًا حتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأشار خبراء الأرصاد، في بيان طقس الـ3 أيام المقبلة، إلى نشاط الرياح ليلًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد.

وقال خبراء الأرصاد، إنه اعتبارا من الخميس، سيكون هناك انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 1- 2 درجة مئوية.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن»، درجات الحرارة المتوقعة على كل الأنحاء خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 13 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 14 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 15 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 39.