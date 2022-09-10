«شعبة البقالة» تطالب شركات الأرز بسحب الكميات المطروحة في الأسواق بسعر مرتفع

طالب حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة والعطارة والمواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، شركات الأرز بسحب كميات الأرز القديمة والمطبوع عليها الأسعار القديمة ما بين 17 و20 جنيها والمطروحة لدى تجار التجزئة ومحال السوبر ماركت وطرح الأرز بالسعر الجديد الذي أعلنته الحكومة وبدأ تطبيقه بحد أقصى 15 جنيها للأرز المعبأ، أسوة بما فعلته الشركات مع سلاسل الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبرى.

الشركات المنتجة بدأت بسحب الأرز المطبوع عليه الأسعار القديمة

وأضاف المنوفي أن الشركات المنتجة للأرز بدأت بسحب الأرز القديم المطبوع عليه الأسعار القديمة، وطرح الأرز بالأسعار الجديدة بحد أقصى 15 جنيها للكيلو من السلاسل التجارية اليوم، وطالبهم المنوفي بسحب الكميات أيضا من محال التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت.

يجب توحيد الأسعار على جميع محال بيع المواد الغذائية

وأوضح المنوفي أن قرار الحكومة بدأ تطبيقه، وبالتالي يجب توحيد الأسعار على جميع محال بيع المواد الغذائية على مستوى الجمهورية وليس فقط في السلاسل والهايبرات التجارية الكبرى.