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«آداب عين شمس»: إعلان جدول العام الدراسي الجديد الشهر الجاري 2022

كتب:

كريم روماني
04:43 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
الدكتورة حنان كامل

الدكتورة حنان كامل

أكدت الدكتورة حنان كامل، القائم بأعمال عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، أنه يجر حاليا العمل على تجهيز الجداول الدراسية للأقسام، وإعلانها قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، أي خلال شهر أكتوبر الجاري، وجار إجراء تنسيق الأقسام المختلفة للطلاب الجدد، وتقديم الأوراق وإجراء الكشف الطبي، موضحة أنه يجر التواصل مع الطلاب، وإعلان التنبيهات، ومواعيد التقديم من خلال الصفحة الرسمية للكلية. 

استعدادات مكثفة للعام الدراسي الجديد 2022  

أضافت «حنان» في بيان لها، أن الكلية كثفت من الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه يجر حالياً التشطيبات النهائية لأعمال التطوير والتجديد بالدور الأرضي، الذي يشمل مكاتب إدارة الدراسات العليا والعلاقات الثقافية، ضمن خطة المرحلة الأولى من التجديدات التي تتضمن أيضا تجديد قاعات الدراسة بالدور الأول.

وأوضحت «كامل»، أن الجديد يشمل تطوير تركيب ألواح خشبية للحوائط، وتجديد وسائل الإنارة وتزويد القاعات بالتكييفات، بالإضافة إلى تجديد طفايات الحريق وأدوات الدفاع المدني وتجديد دورات المياه وحجرات أعضاء هيئة التدريس.

وأشارت إلى أن هذه التجديدات تأتي في إطار تطوير البنية التحتية للكلية، تماشيا مع حملة تطوير منشآت الجامعة التي بدأها الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وتحت رعاية وإشراف الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة حنان كامل، أن امتحانات الفصل الدراسي الصيفي، تستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، التي بدأت 4 من الشهر ذاته، موضحة أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة، مع مراعاة تطبيق كل الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

ولفتت إلى انتظام امتحانات السنة التمهيدية للماجستير لطلاب الدراسات العليا على النظام القديم، التي تستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري، لقسم الإعلام، وتنتهي امتحانات قسم الإرشاد السياحي، يوم 15 من الشهر ذاته.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.