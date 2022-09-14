محافظ قنا: وضع حلول عاجلة لشكاوى المستثمرين

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاجتماع الدوري لبحث تحديات ومعوقات المستثمرين، ووضع الحلول المناسبة والعاجلة لها، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي ملف الاستثمار، وعدد من المستثمرين.

محافظ قنا: تذليل العقبات أمام المستثمرين

وأكد محافظ قنا في بداية الاجتماع أن جميع الشكاوى التي تقدم بها المستثمرون خلال الاجتماع السابق، وتم وضع حلول عاجلة لها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها من أجل التيسير على المستثمرين والدفاع عن مصالحهم وإيجاد كل الحلول الممكنة للمعوقات التي تواجههم مع الجهات الأخرى التي يتعامل معها المستثمر.

دعوة ممثلين عن الجهات المعنية بملف الاستثمار

وأضاف «الداودي» أنه جرى دعوة ممثلي جميع الجهات المعنية بملف الاستثمار، بهدف تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول العاجلة لمشكلات المستثمرين في محافظة قنا، حتى يتسنى للمستثمرين المضي قدمًا في تنفيذ مشروعاتهم الصناعية وبدء الإنتاج، ومن ثم توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة وتعزيز الصناعات المحلية، ودعم الإقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير مناخ جاذب ومحفز للاستثمار في قنا، بما يساعد على زيادة حجم الاستثمارات بكافة المجالات لما لها من دور كبير في دفع عملية التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وقدم المستثمرون شكرهم وتقديرهم لمحافظ قنا لحرصه الدائم على التفاعل المباشر معهم، وسرعة حل مشاكلهم، مؤكدين أن هذا النهج حفزهم على ضخ استثمارات جديدة داخل المحافظة.