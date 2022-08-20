محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 94%

اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة بنجاح 94.92%، وذلك بحضور الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2022 بقنا

وأوضح محافظ قنا أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بلغ 16 ألفا و6 طلاب، حضر منهم 13 ألفا و809 طلاب، وبلغ عدد الناجحين في نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2022 في قنا 13 ألفا و107 طلاب، بنسبة نجاح 94.92%.

وأشار إلى أنه بهذه النتيجة يكون إجمالي عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية للدور الأول والثاني 56 ألفا و806 طلاب، حضر منهم 54 ألفا و604 طلاب، وبلغ عدد الناجحين 53 ألفا و697 طالبا وطالبة بنسبة 98.34%.

كما اعتمد محافظ قنا نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية، وبلغ عدد المتقدمين 262 طالبا، وعدد الحاضرين والناجحين 153 طالبا بنسبة نجاح 100%، كما اعتمد نتيجة امتحان الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين الدور الثاني بنسبة نجاح 50%.

محافظ قنا يهنئ الناجحين في نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وأعرب محافظ قنا عن تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق في المراحل التعليمية المقبلة، وتحصيل أعلى الدرجات والمراكز الأولى.

وقال دكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، إن نتائج الطلاب سيتم عرضها في المدارس غدا الأحد، استعدادا للتقديم في تنسيق مدارس التعليم الثانوي والتعليم الثانوي الفني.