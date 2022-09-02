محافظ قنا يفتتح مسجد الإسلام بمنطقة حي المصالح «صور»

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، افتتاح مسجد الإسلام بشارع المخبز الآلي بمنطقة حي المصالح بمدينة قنا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، والشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الاوقاف، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والشيخ أحمد أبو الوفا مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، وعدد كبير من أهالي المنطقة.

خطبة الجمعة اليوم

واستمع محافظ قنا والمصلين إلى خطبة الجمعة اليوم، بعنوان «آيات الاعتبار في القرآن الكريم»، والتي تحدث فيها خطيب الجمعة عن أهمية التفكرِ والتدبرِ والاعتبارِ وصور الاعتبارِ في القرآنِ الكريمِ ، فالتفكر من أعظم العبادات ابتي ينبغي علي المسلم أن يكون دائم النظر والتفكر والاعتبار بما في القرآن والكون من أسرار وآيات تقربه من الله عزوجل .

وأعرب محافظ قنا عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم في افتتاح مسجد وهو بيت من بيوت الله تعالى، داعيا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم.

بناء مساجد في قنا

وأكد الداودي اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة؛ للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

من جهته، أوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم إنشاء مسجد الإسلام بالجهود الذاتية ويقع على مساحة 250 م2 بتكلفة إجمالية بلغت مليون و400 ألف جنيه، لافتًا أن وزارة الأوقاف فرشت المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد التي جرى إنشائها على مستوى مدن المحافظة المختلفة.

بناء 9 آلاف مسجد في مصر

وأضاف أن الدولة المصرية شهدت طفرة هائلة فى إنشاء المساجد فخلال السنوات الستة الماضية، أنشأت ما يزيد على 9 آلاف مسجد على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية مليارين و450 مليون جنيه، فضلا عن أعمال الإحلال والتجديد والصيانة للمساجد القائمة بالفعل وهو ما يعكس جهود وزارة الأوقاف الكبيرة في البناء والتشييد وعمارة المساجد، إضافة إلى نشر صحيح الدين.