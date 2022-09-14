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كشف ملابسات استغاثة فتاة بالبحيرة من محاولة اقتحام منزل أسرتها ووفاة والدها

كتب:

محمد بركات
07:52 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2022
شعار وزارة الداخلية

شعار وزارة الداخلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله فتاة في «بث مباشر»، وتستغيث من محاولة بعض الأشخاص اقتحام منزل أسرتها بمحافظة البحيرة، لوجود خلافات بينهم، ووفاة والدها.

عدم وجود إصابات في جثمان والد الفتاة المتوفى

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إدكو بالبحيرة، من أحد المستشفيات باستقبال والد الفتاة «متوفى»، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

الزوجة تكشف تفاصيل الواقعة

وبسؤال زوجته قالت إن زوجها يعاني من أمراض القلب، وحدوث مشادة كلامية بينه وبين (أحد الأشخاص- مقيم بذات الناحية) لرغبته في التقدم لخطبة ابنتهما الظاهرة بمقطع الفيديو، ورفض والدها، وخلال المشادة سقط زوجها مغشياً عليه بالشارع وتوفي حال نقله للمستشفى، واتهمت الزوجة المتقدم لخطبة ابنتها بالتسبب في وفاة زوجها.

جرى توقيف المشكو في حقه، وبمواجهته قال إن وفاة المذكور نتيجة حالته المرضية وحدوثها دون تدخل منه.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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