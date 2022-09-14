موعد تنسيق دبلوم صنايع 2022.. يبدأ الخميس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق تنسيق الشهادات الفنية وموعد تنسيق دبلوم صنايع 2022، إذ كشفت الوزارة عن أنه يبدأ من يوم غد الخميس، وحتى الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري.

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد تنسيق دبلوم صنايع 2022، جرى تحديده من قبل اللجنة العليا للتنسيق، لافتة إلى أن الوزارة تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2022

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2022:

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها): 60% فأكثر.

2 - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

معامل التنسيق بالجامعات الحكومية تستقبل الطلاب

وأكّد السيد عطا رئيس قطاع التنسيق، أنَّ معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية تواصل استقبال الطلاب من مختلف الشهادات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة وفي ظل تطبيق القواعد والحدود التي كشفها المجلس الأعلى للجامعات.