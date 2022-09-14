محافظ أسوان: قرى غرب النيل بدراو ستشهد طفرة ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن قرية بنبان وقرى ونجوع غرب النيل بمركز دراو، ستشهد طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية والمرافق العامة والمواقع الخدمية، بعد إدراجها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، إذ جار حصر الاحتياجات والدراسة، مع وضع التصميمات للمشروعات المخطط تنفيذها.

وتفقد محافظ أسوان قرى بنبان قبلي وبحري والرقبة والمنصورية، رافقه خلالها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية، واستهلت بتفقد المحافظ لمركز الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى بنبان، الذي سيضم 15 وحدة وماكينة حديثة، بجانب 6 أجهزة تكييف وشبكة كهرباء ومحطة معالجة كمرحلة أولى، بدعم من جمعية مستثمري الطاقة الشمسية بنبان، ضمن جهودها للمشاركة المجتمعية، إذ تخدم حوالى 35 ألف نسمة، موزعين على 9 نجوع بقرى بنبان قبلي وبحري والمنصورية.

دعم 6 وحدات غسيل كلوي

وجه اللواء أشرف عطية إلى دعم المركز بـ6 وحدات أخرى، لتصل إلى 21 ماكينة، تغطي الحالات المرضية على 3 ورديات، خاصة أنه جرى الترخيص لقطعة أرض أخرى لإقامة مركز غسيل كلوى آخر بمساحة 760 م2، سيضم 36 ماكينة ووحدة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، لتخفيف معاناة ومشقة التنقل، وتكلفته عن المرضى وذويهم، بقرى وتوابع غرب النيل، بالإضافة إلى القضاء على قوائم الانتظار.

وأكد المحافظ أنه جار إنشاء مركز طب أسرة جديد بجوار المركز الحالي على مساحة 21 ألف م2، وبتكلفة 22 مليون جنيه، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، والمخطط تشغيلها بنهاية العام الحالي، بعد إنهاء المشروعات الجارية لأنشاء وإحلال وتجديد وتجهيز 11 مستشفى، و112 وحدة صحية ومركز طب أسرة بتكلفة إجمالية 12.3 مليار جنيه.

محافظ أسوان يزور المنصورية

وفي الجولة الميدانية ذاتها، زار اللواء أشرف عطية قرية المنصورية، إذ تفقد الموقع المخصص لتقسيمات أراضي لأهالي قرية المنصورية، بإجمالي مساحة 535 فدانا، والسابق إقامة مساكن قرية المنصورية بالظهير الصحراوي، موزعة على 16 مجاورة سكنية، إذ تمت الموافقة من قبل على تعديل قيود الارتفاع، بالتقسيم من «صفر: 3» أمتار لتصبح 4 أمتار، وبالتالي فإنه يمكن الانتفاع بكامل المسطح المخصص للقرية.