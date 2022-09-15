أسعار أرخص 5 سيارات لذوي الاحتياجات في عام 2022.. تبدأ من 50 ألف جنيه

تحرص الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدم لهم سبل الدعم والتميز كافة، لدمجهم مع المجتمع، ومن أبرز هذه الامتيازات منح عربات لهم بأسعار مخفضة.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أرخص 5 سيارات لذوي الاحتياجات في عام 2022.

أسعار سيارات لذوي الاحتياجات في عام 2022

ويهتم الكثير من ذوى الاحتياجات الخاصة بشراء سيارة لتسهيل عملية تحركهم من مكان إلى آخر دون مشقة، وتتفاوت أسعار سيارات ذوي الهمم من مكان لآخر، وفي خلال السطور التالية نستعرض أسعار أرخص 5 سيارات لذوي الاحتياجات في عام 2022، وفق تصريحات رامي الهجان، أحد مستوردي سيارات ذوي الهمم، وهي كالتالي:

1- اسكودا فابيا الماني تبدأ من 50 ألف جنيه.

2- كيا سيراتو 2004 تبدأ من 75 ألف جنيه.

3- دايو جنترا «أفيو» تبدأ من 80 ألف جنيه.

4- دايو لاسيتي (أوبترا) تبدأ من 80 ألف جنيه.

5- هيونداي أفانتي xd وش الاسد تبدا من 90 ألف.

سعر السيارة يختلف حسب حالتها

وقال رامي الهجان، أحد مستوردي السيارات لذوي الهمم، إن سعر السيارة يختلف حسب حالتها والموديل الخاص بها؛ إذ تتوفر معظم أنواع السيارات بجميع الأسعار للتسهيل على ذوي الاحتياجات الذين يعانون من انخفاض الدخل.

وأضاف «الهجان»، أن هناك سيارات يصل سعرها إلى أكثر من 200 ألف جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يرغبون في شراء أحدث الموديلات الجديدة؛ إذ تعمل الدولة على توفير فئات السيارات كافة، بجميع الأسعار، للتسهيل على ذوي الاحتياجات الخاصة.