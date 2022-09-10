أسعار السيارات المستعملة أقل من 90 ألف جنيه.. بينها «بيجو 406»

شهدت سوق السيارات المستعملة في مصر، استقرارًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أزمة التضخم والتوترات السياسية بين الدول الكبرى روسيا والصين وأوكرانيا وأمريكا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات عالميًا.

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات المستعملة في المحافظات، شهدت استقرارًا وبطء في حالة البيع والشراء.

وأكد «محمود» أنه يجب عند شراء السيارات المستعملة، التأكد من أوراقها، ويجب على راغبي شراء السيارات، إجراء استعلام أمني عن السيارة قبل شرائها، للتأكد من عدم وجود أي أحكام ضد صاحبها أو مخالفات مالية ولم يسددها.

أسعار السيارات في السوق المحلية

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عددًا من السيارات المستعملة أقل من 90 ألف جنيه في السوق المحلية المصرية، كما يلي:

فولكس فاغن جولف 1992

متوسط سعر السيارة: 75,000 جنيه.

أقل سعر متداول: 67,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

جيب شيروكي 1994

متوسط سعر السيارة: 75,000 جنيه.

أقل سعر متداول: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

ميتسوبيشي لانسر 1996

متوسط سعر السيارة: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

بيجو 406 1999

متوسط سعر السيارة: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

كيا شوما 2000

متوسط سعر السيارة: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 78,000 جنيه.

بيجو 406 2000

متوسط سعر السيارة: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.

دايو لانوس 2 2001

متوسط سعر السيارة: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 79,000 جنيه.

اسبيرانزا A113 2012

متوسط سعر السيارة: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 68,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 81,000 جنيه.