سعر الذهب اليوم في مصر 2022.. انخفاض جديد وعيار 21 يسجل 1112 جنيها

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في الأسواق المحلية اليوم، وذلك بعد التراجع الذي سجلته مساء أمس، حيث تم تداول سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في محلات الصاغة بسعر 1110 جنيهات للبيع و1112 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

واستمرارا الموضوعات الخدمية المختلفة التي تقدمها «الوطن»، لقرائها بشكل مستمر ، فتستعرض سعر الذهب اليوم في مصر 2022 لمختلف الأعيرة، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 1269 جنيها للبيع و1271 جنيها للشراء، وسجل جرام الذهب عيار 22 سعر 1163 جنيها للبيع و1165 جنيها للشراء وذلك في محلات الصاغة دون إضافة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 بـ1110 جنيهات للبيع و1112 جنيها للشراء اليوم الأربعاء 14 سبتمبر الحالي، وهو العيار الأكثر مبيعا في محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 سعر 951 جنيها للبيع و953 جنيها للشراء، وسجل الجنيه الذهب سعر 8880 جنيها للبيع و8896 جنيها للشراء، اليوم الأربعاء 14 سبتمبر الحالي.

أسعار الذهب في سوق المال

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 1062 جنيها وجاء سعر الذهب عيار 22 بـ973.33 جنيه، كما سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 929.10 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 18 سعر 796.36 جنيه، كما جاء سعر الجنيه الذهب 7.433 جنيه.

ويأتي الانخفاض في أسعار الذهب ضمن تراجعها عالميا حيث تراجعت أسعار الذهب نحو 1720 دولارًا للأوقية، أمس الثلاثاء، كما تراجعت حظوظه أمام الدولار في الفترة الأخيرة بعد الرفع المستمر لأسعار الفائدة الأمريكية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.