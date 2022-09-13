الذهب يخسر 15 دولارًا عالميًا ويسجل «جنيه» زيادة محليًا

تراجعت أسعار الذهب نحو 1720 دولارًا للأوقية، اليوم، بعد ارتفاعها حول مستوى 1735 دولارًا في الجلسة السابقة، تزامنًا مع استعداد المستثمرين لتقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة والذي سيكون أحد آخر البيانات التي سيقيمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع السياسة النقدية في 20 و21 سبتمبر الجاري.

توقعات بتراجع سعر الذهب عالمياً

تاريخياً، وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي للأوقية في أغسطس من عام 2020، وسط توقعات بتداول المعدن عند مستوى 1697.36 دولار أمريكي بحلول نهاية هذا الشهر الجاري، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1641.40 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

جنيه زيادة في سعر الذهب اليوم

محلياً، سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في محال الصاغة المصرية، ارتفاعاً طفيفاً عما كانت عليه التعاملات مساء أمس الإثنين، بواقع جنيه واحد.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 1275 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 21 الأكثر شعبية 1116 جنيهًا، في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 في التعاملات الصباحية 957 جنيهًا، وبيع ذهب 14 بسعر 744 جنيهًا، والجنيه الذهب 8 جرامات عيار 21 بسعر 8928 جنيهًا، وكذلك الكيلو جرام بـ 1.275 مليون جنيه.

الذهب يتراجع أمام الدولار

وتراجعت حظوظ الذهب في الشهور الأربع الأخيرة أمام الدولار الأمريكي الذي تعزز بدعم من الرفع المستمر لأسعار الفائدة الأمريكية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات برفع الفائدة 21 سبتمبر الجاري 75 نقطة أساس أخرى.