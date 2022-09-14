انخفاض أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ 1112 جنيها

شهدت أسعار الذهب المحلية اليوم، انخفاضًا طفيفا في السوق المحلية، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو جنيهين، مقارنة بسعر التداول أمس، الذي شهد استقرارًا، ليسجل سعر البيع في التعاملات الحالية 1112 جنيهًا، بدلا من 1114 جنيهًا.

انخفاض أسعار الذهب

وأشارت التقارير الخاصة بأسعار الذهب بحسب البورصات المحلية للأسعار، إلى أنَّ عيار 24 سجل 1271 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 18 نحو 953 جنيهًا للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 741 جنيهًا، مشيرة إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و896 جنيهًا، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

وتأتي الانخفاضات الحالية في السوق المحلية بالتوازي مع انخفاض الذهب عالميًا بشكل حاد.