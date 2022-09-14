انخفاض أسعار الذهب عالميا لـ1700 دولار للأوقية.. والدولار كلمة السر

حققت أسعار الذهب العالمية انخفاضًا ملحوظًا بشكل كبير في بداية تداولات اليوم، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، حيث جاءت تحركات المعدن الأصفر بانخفاض قدره 26 دولارًا للأوقية، لتسجل الأوقية سعر 1700 دولار مقابل 1726 دولارًا أمس.

وجاءت الانهيارات في أسعار المعدن النفيس نتيجة تأثره بارتفاع أسعار الدولار الحادة التي شهدتها سوق العملات، الذي جاء نتيجة بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع إلى زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة.

وأكد عدد كبير المستثمرين العالميين، أن البنك المركزي الأوروبي قد يستمر في رفع تكاليف الاقتراض بشكل كبير، وهذه القرارات سيتم اتخاذها بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة التاريخي بمقدار 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، وفق مزود البيانات الاقتصادية العالمي «ترادينج إيكونوميكس»، نظرًا لأن الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.

وأدت أرقام بيانات التضخم الأميركية، إلى إعلان وجود تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة، لكن بأقل من المتوقع، لذلك تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في ديسمبر بنسبة 1.3%، ما يعادل 23.20 دولار، ليسجل 1717.40 دولار للأوقية، وذلك بعد ارتفاعه أول أمس الإثنين، بنحو 12 دولارًا بدعم من تراجع العملة الأميركية.

ترقبات في الأسواق العالمية لقرار اللجنة الفيدرالية

وتشهد السوق العالمية في الوقت الحالي، ترقبًا حادًا لقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن السياسة، في ختام اجتماعها الذي يستمر يومين الأسبوع المقبل، في 20-21 سبتمبر.

وبسبب العلاقة العكسية بين أسعار الذهب والدولار، انخفض الذهب مع هدوء في ارتفاعات مؤشر الدولار الذي يحوم قرب أعلى مستوياته في أكثر من 20 عامًا بعد الوصول من جديد قرب مستويات الـ 110 نقاط.