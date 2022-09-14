تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام الـ 3 سنوات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام الـ 3 سنوات، إذ يبدأ التنسيق غدا الخميس، موضحة ضوابط القبول للعام الدراسي الجديد الذي يشهد ضمن 7 جامعات تكنولوجية جديدة في خدمة تنسيق الدبلومات الفنية تشمل برامج تخدم احتياجات المناطق الصناعية.

تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022

ترصد «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية، الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام الـ 3 سنوات، بحسب ما جاء في البيان الرسمي للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق: 60% فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة: 60% فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض: 75% فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة فنيات تمريض التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

موقف الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية

وحددت وزارة التعليم العالي، موقف الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، موضحة أنه يجري تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية وقبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية لـ«الوطن»، إن الجامعة بها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية، موضحاً أنها كثفت استعداداتها للعام الدراسي الجديد بحسب تعليمات وزارة التعليم العالي.

برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

- برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس.

- برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس.

- برنامج تكنولوجيا المعلومات.

- برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.

- برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

ونوه «كشك»، إلى أنه جرى التعاون مع إحدى الشركات الكبرى بالمنطقة المحيطة بالجامعة لافتتاح برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف.