كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022.. تعرف على ضوابط القبول

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022.. من أهم الكليات في الجامعات التكنولوجية التي تقبل الغالبية العظمى من طلاب الدبلومات الفنية، بجانب مجموعة من طلاب الثانوية العامة، وفق ضوابط محددة ومعينة، تقدمها «الوطن» في السطور التالية.

في البداية، يقول الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن القبول بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة يتم من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني، بشرط اجتياز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والحصول على الحد الأدنى للتنسيق بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية، موضحًا أن عدد الطلاب الذين يتم قبولهم يختلف من عام لآخر، وهناك إقبالًا كبيرًا على الكلية من قبل الطلاب سواء الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022 تشمل 40 معمل وورشة

وأضاف «كشك» لـ«الوطن»، أن الكلية بها 40 معملًا وورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية الموجودة، تم تجهيزهم وفق أحدث مستوى تقني وتكنولوجي لتواكب الجامعات العالمية وتناسب التعليم التكنولوجي، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية والتقنية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية المستدامة، وفق استراتيجية الدولة المصرية ومشروعاتها القومية.

وأشار رئيس جامعة الدلتا، إلى أنّ إلغاء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الفنية للالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، قرارًا صائبًا، نظرًا لأن الجامعات التكنولوجية تستهدف 80% من طلاب الثانوية الفنية، والهدف منها، تخريج جيل مدرب ومؤهل لسوق العمل ويمتلك مهارات ووظائف تناسب المستقبل.

تدريب طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

ونوه إلى أنّ الجامعة تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريبات الصيفية المكثفة، وإكسابهم المهارات والمعلومات التي تساعدهم أن يتمتعوا بمواصفات علمية تكنولوجية ومهنية مدعومة بالتطبيق العملي من خلال شركات رائدة في التخصص، وإعداد متخصصين أكفاء في علوم التكنولوجيا بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية ومشروعاتها القومية.

وأوضح أن هذه التدريبات تسهم في الانفتاح نحو الاهتمام بالتصنيع في كافة المجالات في ظل انطلاق الثورة الصناعية التي تشهدها البلاد، موضحًا أن التدريبات جزء أساسي من تكوين الطالب لسد الفجوة بين الفني والمهندس في سوق العمل.