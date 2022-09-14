مسلسل طير بينا يا قلبي في عيون الجمهور: «مبهج وخفيف على القلب»

نالت الحلقات الأولى من مسلسل طير بينا يا قلبي، الذي يُعرض على قناة أون حصريًا، إعجاب قطاع كبير من المُشاهدين، إذ تصدرت الحلقات محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى البعض إعجابه الشديد بالقصة وكذلك أداء المُمثلين.

وقالت إحدى المتابعات، عن مسلسل طير بينا يا قلبي، «في وسط زحمة الحياة والشغل سمعت عن مسلسل اسمه طير بينا يا قلبي ابتدى يتعرض والحقيقة الاسم شجعني حسيته كده حاجة خفيفة على القلب واتفرجت على أول حلقة وطلع فعلًا حاجة خفيفة وحلوة، دلال وفريدة اتنين ميعرفوش بعض وكل واحدة فيهم لها حياتها اللي كلها فشل وعدم توفيق سواء كانت دلال اللي بتفشل في كل مشروع تفتحه وعندها مشاكل مع خطيبها أو فريدة المطلقة وعايشة مع بنتها في بيت والدها وبتعاني من مشاكل كتير في شغلها».

وتابعت رأيها في مسلسل طير بينا يا قلبي: «بداية من الانترو اللي بصوت أحمد فؤاد سليم اللي جهزني لأحداث المسلسل والتتر اللذيذ فعلًا لحد آخر دقيقة في الحلقة الأولى قاعدة مبتسمة ومبسوطة بسبب أن المسلسل لايت وأحداثه خفيفة وسريعة وكمان الكاست كله تمثيله حلو ومبهج وتحسهم حابين أدوارهم فعلًا».

مسلسل طير بينا يا قلبي مسلسل اجتماعي خفيف

فيما قال آخر: «إيه البداية القمر دي.. أول حلقة ولذيذ جدًا بصراحة، وشكله هيبقى من أفضل المسلسلات اللي بتتعرض.. طير بينا يا قلبي مسلسل لايت اجتماعي وشوية حاجات تانية كده.. وظهور الأطفال سليم وريما محلي المسلسل أوي.. برافو جدًا الصراحة».

أبطال مسلسل طير بينا يا قلبي لـ ريم مصطفى

«طير بينا يا قلبي»، بطولة عدد من النجوم، منهم ريم مصطفى، بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، محمد العمروسي، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، وسما إبراهيم، من تأليف باسم على الخطيب، إسلام شتا، أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.