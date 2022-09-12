بسمة ضيفة شرف مسلسل «طير بينا يا قلبي»: أحببت شخصية «رجاء»

روّجت بسمة لمسلسلها الجديد «طير بينا يا قلبي»، إذ تظهر ضمن الأحداث كضيفة شرف، واصفة التجربة بـ«المميزة»، موضحة أنَّها تجسد شخصة تدعى «رجاء»، ومعظم مشاهدها أمام الأطفال.

بسمة تروج لمسلسلها الجديد «طير بينا ياقلبي»

ونشرت بسمة صورة البوستر الدعائي عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، وعلقت: «صحيح شخصية رجاء، في طير بينا يا قلبي، ضيفة على الأحداث، بس أنا حبيتها وحسيت بيها».

أبطال مسلسل «طير بينا يا قلبي»

مسلسل طير بينا يا قلبي يضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن بجانب ريم مصطفى وأبرزهم الفنان محسن محيي الدين، وهالة فاخر، ودنيا ماهر، وأحمد صيام، وعمرو عبدالعزيز، ومصطفى هريدي، وإبرام سمير، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف باسم علي الخطيب وإسلام شتا وأحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي.

أغنية «طير بينا يا قلبي»

وتصدّر اسم طير بينا يا قلبي محرك بحث «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، بعد طرح «البرومو» الخاص به، حيث غلب على المسلسل أجواء كوميدية اجتماعية، ويظهر خلال المسلسل أغنية جديدة تأتي بعنوان «طير بينا يا قلبي»، من كلمات أحمد بريء، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، هندسة صوتية أيمن فكري.

بسمة ليست الوحيدة التي ستظهر كضيفة شرف في المسلسل، بل كان للفنان أحمد فهمي ظهور خاص خلال المسلسل ذو الطابع الكوميدي من خلال عدد من المواقف للأطفال وأولياء أمورهم.