اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل «طير بينا يا قلبي» على قناة «أون»

تبدأ شاشة قناة «ON»، اليوم الاثنين، عرض أول حلقات مسلسل «طير بينا يا قلبي»، في الساعة 8 مساءا، إذ أنَّ العمل سيشهد أوليى بطولة مطلقة لـ ريم مصطفى.

أحداث مسلسل طير بينا يا قلبي

وتدور أحداثه مسلسل طير بينا يا قلبي، حول في إطار كوميدي تنشئ عائلة ثرية مدرسة «إنترناشونال»، ويسلط المسلسل الضوء على مشاكل المنظومة التعليمية، والفرق بين ذلك النوع من المدارس والمدارس الحكومية، ومشاكل الآباء في تربية أبنائهم.

أبطال مسلسل طير بينا يا قلبي

ويشارك في بطولة المسلسل ريم مصطفى، ومحسن محيي الدين، وهالة فاخر، وأحمد صيام، وعمرو عبدالعزيز، ومصطفى هريدي، ودنيا ماهر، وإبرام سمير، وليلى حسين، ومحمد العمروسي، ومحمد المغربي، ونور محمود، ومن إخراج عصام نصار.

وكانت الصفحة الرسمية لشاشة قناة «ON»، نشرت البرومو الرسمي لمسلسل طير بينا يا قلبي، وعلقت عليه: «ميعادنا مع جرعة كبيرة جدًا من الكوميديا في مسلسل طير بينا يا قلبي بطولة نخبة كبيرة من النجوم بدءا من الاثنين 12 سبتمبر الساعة 8 مساءً حصريا على ON.. استنونا».

ريم مصطفي تروج للمسلسل

وكانت ريم مصطفى روّجت للمسلسل عن طريق نشر البوستر الرسمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقه عليه:«‎ طير بينا يا قلبي بدءاً من يوم الاثنين الساعة 8 مساءً».