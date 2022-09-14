قرار بصرف مكافأة شهرية للمعلمين والإداريين عن امتحانات النقل

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 140، بمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهات التابعة المستحقين لها، وبالفئات المالية.

قيمة المكافأة الشهرية للمعلمين

وتتضمن القرار الوزاري، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، منح أعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم، مكافأة شهرية، كبير المعلمين 155 جنيها، معلم خبير 140 جنيها، معلم أول (أ) 120 جنيها، معلم أول 85 جنيها، معلم مساعد 65 جنيها.

قيمة المكافأة الشهرية للموظفين

وبالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2016، تمنح مكافأة شهرية للحاصلين على الدرجة الوظيفية ممتاز 155 جنيها، والدرجة العالية 140 جنيها، ودرجة مدير عام 120 جنيها، والدرجة الأولى 85 جنيها، والدرجة الثانية 65 جنيها، والدرجة الثالثة 55 جنيها، والدرجة الرابعة 50 جنيها.