سياسيون: زيارة السيسي إلى قطر تعزز أمن واستقرار المنطقة

أشاد عدد من أساتذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة قطر، مؤكدين أنها تعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتخدم المصالح العربية المشتركة.

«سعيد»: تخدم المصالح العربية وتنبذ الخلافات

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشيوخ، إن العلاقات المصرية - القطرية تمضى قدماً للأمام قبل 18 شهراً، وهى جزء من تيار عام للتهدئة بين دول المنطقة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المصالح العربية المشتركة ونبذ الخلافات. وأضاف «سعيد»، لـ«الوطن»، أنّ زيارة الرئيس تتضمن العديد من أوجه التعاون، الذى يشمل استثمارات خاصة بمصر، وأيضاً تعاونا فى قطاع الغاز لأن البلدين بدآ يشكلان بديلاً للغاز الروسى بأوروبا.

وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الزيارة لها أبعاد مختلفة، لا تقتصر على البعد الاقتصادى، مضيفاً، لـ«الوطن»، أن قطر أعلنت عن نوايا جيدة فى الاستثمار بمصر، إضافة إلى أنها تعكس بعداً سياسياً مهماً، وهو الرغبة العربية فى العمل المشترك وخدمة المصالح المتبادلة.

«فهمى»: مصر قادرة على توحيد الصف العربي

ولفت إلى أنها تؤكد نجاح القمة العربية المقرر انعقادها، ودليل على توحيد الصفوف، حيث قال: «مصر قادرة على توحيد الصف العربى كما فعلت من قبل فى التحالف الثلاثى وغيره، فالدولة تتخذ خطوات لتقريب المسافات بين الدول بالمنطقة».

وأشار «فهمى» إلى أن لها أكثر من بعد سياسى، متوقعاً أن يكون هناك أكثر من تعاون بين البلدين فى عدد من الملفات المختلفة، موضحاً أنه من الوارد أن يتعاون البلدان فى ملف غزة، هذا إلى جانب إمكانية التعاون فى الملف الليبى، وفقاً لما يتناسب مع أولويات الدولة المصرية.

وأشاد الدكتور اكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، بزيارة الرئيس، قائلاً: «جاءت فى توقيت مهم للغاية، خاصة أن المنطقة العربية تشهد العديد من التغيرات الإقليمية حالياً».

وأوضح «بدر الدين» أن الزيارة تأتى حرصاً من القيادة السياسية على تحقيق التضامن القومى العربى، وجمع شمل العروبة ووضع المصلحة القومية العربية فوق أى شىء وتجاوز جميع الخلافات التى تعكر العلاقات بين الدول العربية وبعضها البعض، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات بين مصر وقطر سيسهم فى دفع المصالح الاقتصادية بين البلدين.

برلمانيون: «القاهرة» حريصة على دعم المصالح المشتركة

وأكد أعضاء من مجلسى النواب والشيوخ أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى دولة قطر، مشددين على أن مصر حريصة فى سياستها الخارجية على توحيد الصف العربى ونبذ الخلافات ودعم المصالح العربية المشتركة.

وقال يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة قطر مهمة جداً لعودة العلاقات التاريخية بين البلدين إلى سابق عهدها.

«المغازى»: مصر الشقيقة الكبرى للعرب

وأضاف: «نحن مع التضامن العربى واللُّحمة العربية - العربية، لأن مصر هى الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية، وهذا ما أكده التاريخ ووثّقته الجغرافيا وقوة مصر من قوة كل الدول العربية، خاصة أن الزيارة فى وقت مهم وتجدد من دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين فى مرحلة تاريخية مهمة وفارقة».

وأشاد عفت السادات، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة قطر، مشيراً إلى أن الزيارة تعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتؤكد عمق العلاقة بين الشعبين.

«السادات»: لتعزيز التعاون

وأوضح «السادات» أن مصر تتحرك من منطلق سياستها الخارجية الثابتة التى تستهدف أمن واستقرار المنطقة، والعمل على توحيد الصف العربى، موضحاً أن الزيارة تأتى تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين، وتسهم فى تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك على جميع الأصعدة.

وأعرب عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية للقمة المصرية - القطرية، قائلاً: «هذه القمة ستعزز قوة العلاقة بين البلدين، وتخدم المصالح العربية المشتركة، والشعب القطرى شقيق للشعب المصرى».

وأوضح أن الزيارة ستعزز من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل سلبى على اقتصاد معظم دول العالم وفرضت على الجميع التكاتف والتحالف من أجل عبور الأزمة بأقل الخسائر.

وأكدت ريهام عفيفى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أهمية العلاقات المصرية - القطرية لتعزيز التعاون بين البلدين، موضحة أن الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لقطر شديدة الأهمية على المستوى الإقليمى فى ضوء مجريات الأحداث التى يشهدها العالم كله، لا سيما أنها تعد الزيارة الأولى التى يقوم بها الرئيس للدوحة، منذ توليه رئاسة مصر قبل 8 سنوات.

وثمّنت تأكيد الجانب القطرى حرصه على تعزيز أطر التعاون الثنائى بين الجانبين فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية فى مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

«عوض الله»: جاءت في توقيت مهم

وأكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس السيسى لقطر جاءت فى توقيت مهم يتطلب وحدة الصف فى مواجهة الأزمة العالمية، مشدداً على أن جهود الرئيس تستهدف تحقيق وحدة الصف العربى وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.