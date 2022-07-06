«أولاد حارتنا» لـ نجيب محفوظ أحدث إصدارات مؤسسة «هنداوي» الثقافية

أعلنت مؤسسة «هنداوي» الثقافية إصدار الكتاب رقم 8 من أعمال أديب نوبل الكاتب الروائي نجيب محفوظ وهي الرواية الأشهر «أولاد حارتنا» لتكون الرواية متاحة عبر موقعة وتطبيق المؤسسة إلكترونيا ومجانا للجمهور، وذلك بموجب اتفاق قانوني بين مؤسسة «هنداوي» وأسرة نجيب محفوظ.

«أولاد حارتنا»

وصدرت الرواية لأول مرة «أولاد حارتنا» في 1959، وتدور أحداثها في الحارة المصرية بوصفها نموذجًا مصغرًا للعالَم، بما فيه من صراعات وتنافس، ورغبات متضادة، اجتمعت في الروايةٌ جميع عناصر العمل الأدبي المتميز؛ مثل الرمز، والحبكة، والتصوير، والخيال، قدَّم خلالها نجيب محفوظ، رؤيةً فريدة للصراع بين الخير والشر عبر التاريخ البشري، مستخدمًا الرمزَ الذي يُعطي الروايةَ تفسيراتٍ أوسعَ وأشمل.

الحارة المصرية بوصفها نموذجًا مُصغَّرًا للعالَم، هي التي تدور فيها الأحداث والصراع بين الشخصيات بدايةً من «الجبلاوي» الشخصية المتَّصفة بالعظَمة والقداسة والأزلية، مرورًا ﺑ «إدريس» و«أدهم» اللذين طردهما «الجبلاوي» خارج البيت، ثم «جبل» أحد أبناء «بني حمدان» الذي قام بالدعوة ضد ناظر الوَقْف بتكليفٍ من «الجبلاوي»، و«رفاعة» الذي قتَله فتواتُ الحارة، وأشاع أتباعُه أن «الجبلاوي» رفَعه ودفَنه في حديقة منزله، و«قاسم» الذي وحَّد بين أبناء الحارة، وسيطر عليها وأرسى قِيَم الحق والعدل، ثم «عرفة» صاحب التجارب العجيبة الذي لا يؤمن ﺑ «الجبلاوي» ولا بأبنائه.

نجيب محفوظ

ونجيب محفوظ، رائدُ الرواية العربية، والحائزُ على جائزة نوبل في الآداب عام 1988، وهي أعلى جائزةٍ أدبية في العالَم. وُلِد في 11 ديسمبر 1911م في الجمالية بالقاهرة، وتخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة، وقدم عشرات الروايات وتوفي في عام 2006.

وكانت أم كلثوم نجيب محفوظ قد وقعت تعاقدًا مع مؤسسة «هنداوي» لطباعة ونشر جميع أعمال أديب نوبل إلكترونيًا، وقد بدأت المؤسسة في تفعيل التعاقد ابتداء من مايو 2022، وبالفعل تمّ إصدار 8 أعمال إلى الآن من بينها «ملحمة الحرافيش، والثلاثية، واللص والكلاب» على أن تصدر باقي الأعمال تباعا.