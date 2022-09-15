سباق للهجن ومهرجان للفواكه.. محافظات تعيش أجواء من السعادة

حالة من البهجة عاشتها محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد محافظة شمال سيناء التي كان لها نصيب الأسد من الأحداث الطيبة، أبرزها إحياء ليالي سباق الهجن بـ«الدحية والسامر والشعر»، بالإضافة إلى إقامة معرض أعمال بدوية على هامش السباق، فيما عاشت مرسى علم أجواء من السعادة على هامش مهرجان الفواكه.

البداية من محافظة شمال سيناء؛ إذ أحيت قبائل سيناء ليالي سباق الهجن بمناطق غرب العريش، بالغناء من التراث البدوي الذي يطلق عليه «السامر والحية»، وأيضًا الشعر، واستمرت الفعاليات حتى الصباح بقرية الهجانة بالكيلو 17 بمناطق غرب العريش.

أمسيات شعرية بدوية في سيناء

وقال مسعد أبوبدر، أحد المهتمين بالأدب والشعر في تصريحات لـ«الوطن»: «الأمسيات الشعرية والقصص الأدبية من تراث البادية، سوف تتواصل بشكل يومي حتى الصباح، بمشاركة عددًا كبيرًا يزيد عن 40 شاعرًا، والمقصود هنا هو أن تكون هناك مسابقات شعرية وأدبية على هامش سباق الهجن».

ملابس بدوية

على هامش سباق الهجن، كان لفتيات سيناء نصيبًا أيضًا من تلك الأجواء، إذ تواجدن بلباس يرمز إلى عراقة وأصالة المرأة البدوية القديمة، وشاركن في مهرجان سباق الهجن في العريش، وأظهرن إبداعًا تجلى في أعمالهن الفنية وجسدن دورهن في الحفاظ على الهوية البدوية عبر معرض للأعمال البدوية.

مهرجان الفواكه ينعش سياحة مرسى علم

على جانب آخر، كانت الأجواء السعيدة قائمة في منتجعات وفنادق مرسى علم التي شهدت احتفالات ومهرجانات متنوعة مثل مهرجان الفواكه والفوم والألوان، بهدف تنشيط السياحة وجذب مزيدًا من السائحين إلى الشواطئ.

يأتي ذلك تزامنًا مع الانتعاشة السياحية التي تعيشها تلك الفنادق تزامنًا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطار مرسى علم وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق وتنوع الأسواق السياحية الوافدة عبر مطارات أوروبا من مختلف الجنسيات الأجنبية.