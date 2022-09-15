تردد قناة ssc7 على القمرين الصناعيين «نايل وعرب سات»

تعتبر شبكة قنوات تردد قناة ssc7 من أشهر القنوات العربية، التي تستحوذ على الحقوق الحصرية للبث عدد من البطولة العربية والاسيوية لكرة القدم، بالاضافة الى بطولات الالعاب الفردية التى اصبحت تمثل عامل جذب لشريحة كبيرة من محبي متابعة الرياضة بشكل عام.

وشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، بحثًا كبيرًا على تردد قناة ssc7، على القمر الصناعي نايل سات؛ لمتابعة كل ما هو جديد من البطولات العربية والعالمية المختلفة، والألعاب الفردية.

وتستعرض بوابة «الوطن» للقراء والمهتمين بالبرامج والبطولات الرياضية المختلفة، تردد قناة ssc7 على القمرين الصناعيين عرب سات، ونايل سات، فق ما أعلنته الصفحة الرسمية للقناة عبر «فيس بوك».

تردد قناة ssc7

يمكن لجميع عشاق ومحبي الساحرة المستديرة العربية والآسيوية والألعاب الفردية والجماعية المختلفة، متابعة قناة ssc7 وذلك على القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة ssc7

تردد القناة: 12417

H أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc

- 11587 رأسي.

- معدل الترميز 12417.

معدل الشفرة 27500.

معدل تصحيح الخطاء 5/6

يذكر أن مجموعة قنوات SSC السعودية، تتكوّن من 11 قناة فضائية متوفّرة عبر باقة Gobx الفضائية، وعبر منصة شاهد الرقمية وهي تضم كلا من: «SSC1 SD، وSSC1 HD، وSSC2 HD، وSSC3 HD، وSSC 4 HD، وSSC 5 SD، وSSC 5 HD، وSSC 6 HD، وSSC 6 SD، وSSC 7 SD، وSSC 7 HD».

ومن المعروف أنّ مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية، انطلقت رسميًا في أغسطس 2021، بناء على تعاون بين الشركة الرياضية السعودية ومجموعة قنوات MBC ، واستطاعت الحصول على عددٍ من حقوق بث للبطولات الرياضية المختلفة وبشكلٍ حصري، منها مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وبطولة كأس الملك وكأس السوبر السعودي.