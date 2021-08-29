بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 3 في تصادم سيارتين بكفر الشيخ

لقي اثنان مصرعهما، وأصيب 3 أشخاص آخرين في حادث تصادم بين سيارتين على طريق «الحامول - بلقاس»، ونُقل المصابون لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق «الحامول - بلقاس»، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونُقل المصابون لمستشفى الحامول المركزي، وتبين مصرع كل من وطنية عوض أبو شعيشع، 65 سنة، وصديق نعمة الله جرجس،57 سنة، ونقلا لمشرحة مستشفى الحامول المركزي.

وأصيب كل من عبد المطلب وجدي عبدالمطلب، 35 سنة، باشتباه كسر في الجمجمة، ومحمود عصام جمعة، 10سنوات، بكدمات وسحاجات، ونعمة إسماعيل عبدالله، 59 سنة، بكسور بالساعد الأيمن.

وفي وقت سابق، لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 4 أشخاص آخرين في حادث تصادم «توك توك» ودراجة نارية على طريق التفتيش أبو سكين بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ونُقل المصابون إلى مستشفى الحامول المركزي.

وتلقت غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى الحامول المركزي، بوصول جثة و4 مصابين عن طريق سيارات الإسعاف في حادث تصادم «توك توك» ودراجة نارية على طريق التفتيش أبو سكين بمركز الحامول.

بيبنما أصيب 8 أشخاص بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة، بمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى فوه المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى فوه المركزي، يفيد بوصول 8 أشخاص مصابين بتسمم غذائي لاستقبال المستشفى.