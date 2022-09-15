«الأرصاد الجوية» تكشف خريطة طقس الخريف 2022.. أمطار ورياح وسيول

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الخريف سوف يبدأ رسميًا يوم الجمعة المقبل الموافق 23 سبتمبر 2022، وهو فصل يشهد العديد من الظواهر والتغيرات المناخية المختلفة، لأنه يأتي بين فصلي الصيف والشتاء.

الخريف فصل انتقالي

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الارصاد الجوية، أن فصل الخريف، أحد الفصول الانتقالية الذي ينقلنا من حرارة ورطوبة الصيف إلى انخفاض نسب الرطوبة ودرجات الحرارة الذي نشهده في الشتاء، بالإضافة الى سقوط الأمطار، ولذلك يعد من أفضل فصول السنة من حيث درجات الحرارة والاعتدال في الطقس.

سيول وأمطار على السواحل والقاهرة

وتابعت «غانم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من أكثر السمات المناخية لفصل الخريف في مصر، هو تأثر البلاد بالكثير من المنخفضات المدارية القادمة من سطح البحر المتوسط، بالإضافة إلى منخفض السودان الموسمي، مع وجود كتل ومنخفضات قادمة من طبقات الجو العليا، وتعمل أحيانا على خلق حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، مع زيادة نسب سقوط الأمطار العزيزة أحيانا، وأيضًا متفاوتة الشدة على المناطق الساحلية وقد تصل إلى بعض المناطق من الوجه البحري وصولًا إلى القاهرة.

وأشارت إلى أن فصل الخريف، يعتبر موسمًا لهطول الأمطار الغزيرة التي قد تصل إلى سيول، جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وجنوب الصعيد، وذلك نتيجة الطبيعة الجبلية لتك المناطق، لهذا يعد موسم الخريف من أهم فصول السنة في التغيرات المناخية الحادة والسريعة، كما يوجد فرق كبير في درجات الحرارة بين فترات النهار وفترات المساء على جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى نشاط الرياح.

وأكدت عضو المكتب الاعلامي للهيئة، أن الأرصاد الجوية حريصة على تقديم نصائح للمسئولين في المناطق الجنوبية والجبلية، على رأسها تطهير مخرات السيول قبل بداية الفصل، حرصًا على سلامة المواطنين والمنشآت.