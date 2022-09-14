تفاصيل منصة «مهارة- تك».. تابعة لـ«الاتصالات» وتؤهل لوظائف المستقبل

قال المهندس محب توفيق، نائب رئيس مركز التميز للتعلم الإلكتروني بمعهد تكنولوجيا المعلومات ومدير منصة «مهارة- تك»، إنّ المنصة تعليمية وتابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات الذي يعتبر الذراع التدريبي لوزارة الاتصالات.

فكرة منصة- تك

وأضاف توفيق، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «نعمل في مجال إعداد وتدريب الكوادر والشباب وندرب الشباب على مهارات تكنولوجيا المعلومات منذ ما يقرب من 30 سنة، وفي عام 2018 بدأت تظهر الفكرة بغرض الإتاحة لعدد أكبر، ومن هنا جاءت فكرة منصة تعليمية أون لاين، وهي مهارة تك».

خدمات تعليمية وكثير من المنح

وتابع نائب رئيس مركز التميز للتعلم الإلكتروني بمعهد تكنولوجيا المعلومات ومدير منصة «مهارة- تك»، أنّ المنصة تستهدف مساعدة الشباب على الالتحاق بوظائف المستقبل، مشيرًا إلى أنّ المنصة تقدم عددا كبيرا من الخدمات التعليمية، وكثير من المنح.

وأشار المهندس محب توفيق، إلى أنّ المنصة ليست مرتبطة بسن أو مكان: «أي حد يقدر يدرس في أي وقت وأي مكان، أيا كان حابب يستفيد إمتى»، لافتًا إلى أنّ المنصة تعزز فكرة التعلم مدى الحياة: «في ناس بتشترك في المنصة تزيد من خبراتها ومهاراتها وتترقى في شغلها».