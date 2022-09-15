«الصحة»: تقديم خدمات طبية لـ 6 آلاف سوداني خلال 7 أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن القافلة الطبية المصرية بدولة السودان الشقيقة تواصل تقديم الخدمات الطبية لليوم السابع على التوالي، في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المنظومة الصحية بالدول الأفريقية الشقيقة.

إرسال فريق يضم 3 قوافل طبية إلى السودان

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى إرسال فريق يضم 3 قوافل طبية إلى دولة السودان، بدأ عمله يوم 8 من شهر سبتمبر الجاري لتقديم الخدمة الطبية للأشقاء السودانيين، ويواصل عمله حتى يوم 16 من الشهر الجاري.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الفريق الطبي يضم 14 طبيبًا، موزعين بالقوافل الطبية الثلاث بالولاية الشمالية ودارفور متمركزين بالأماكن التالية «مستشفى دنقلا التخصصي، قرية السليم، محلية ارتدي، محلية الشيخ شريف، محلية الخناق».

تقديم خدمات طبية لـ 6 آلاف شخص

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة للعلاقات الصحية الخارجية، أن الفريق المصري قدم الخدمات الطبية وصرف العلاج لـ 6 آلاف شخص من الأشقاء بدولة السودان، وتضم تخصصات «الأطفال، الباطنية، الصدرية، طب المناطق الحارة، الأمراض المتوطنة».