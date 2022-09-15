«النقل» تخفض اشتراكات وقيمة تذكرة القطار الكهربائي الخفيف استعدادا للدراسة

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، بدء إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكل مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف «عدلي منصور - العاصمة الإدارية»، بدءًا من يوم السبت المقبل، وسط تنفيذ إجراءاتٍ صارمة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، في المدارس والجامعات.

تخفيض قيمة تذكرة القطار الكهربائي الخفيف

وأعلنت وزارة النقل، في بيانٍ عاجل، قبل قليل، تخفيض قيمة تذكرة القطار الكهربائي الخفيف «عدلي منصور - العاصمة الإدارية»، بنسبة تتراوح من 30-40%، لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه التخفيضات في ضوء قرب بدء العام الدراسي الجديد 2023، واستعدادات الوزارات المختلفة للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ولخدمة مستخدمي القطار من قاطني المدن الجديدة - شرق القاهرة.

19 محطة في القطار الكهربائي

وأضافت وزارة النقل، أنّ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كيلو متراتٍ بعدد 19 محطة، وافتتحت المرحلتان الأولى والثانية منه في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كيلو مترًا، بعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كيلومترًا بعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفًا جديدًا، كل منها يتكون من 6 عربات، تُقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

كما أعلن جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، توفير خدمة النقل بـ«ميني باص» تعمل بالغاز الطبيعي، وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT؛ لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة إلى محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس، ابتداءً من السبت المقبل، على أن تُقدم الخدمة بالمجان لمدة أسبوعين للمواطنين، وتطبق التعريفة المقررة للتنقل بعد المدة المقررة، كما سيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن؛ لتسيير تقديم الخدمة للطلبة استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد.