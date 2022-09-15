النقل تخفّض قيمة تذكرة القطار الكهربائي الخفيف 40%

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تخفيض قيمة تذكرة القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية)، بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%، وذلك لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنّ التخفيضات تأتي مع اقتراب العام الدراسي الجديد، واستعدادات الوزارات المختلفة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة سكان المدن الجديدة وشرق القاهرة.

انتظام عمل القطار الكهربائي الخفيف

وأوضحت وزارة النقل، في بيان عاجل قبل قليل، أنّ القطار الكهربائي الخفيف (عدلي منصور / العاصمة الإدارية) يعمل بانتظام وبشكل طبيعي، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، لافتة إلى أنّ القطار جاهز قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023، في المدارس والجامعات.

إجراءات ضد كورونا داخل القطار الكهربائي الخفيف

وأشارت وزارة النقل، إلى أنّ الهيئة تنسّق مع الجهات المعنية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل القطار الكهربائي الخفيف ومحطاته، للوقاية من فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

وأكدت الوزارة، أنّ مشروع القطار الكهربائي يبلغ طوله 105 كم بعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3 يوليو الماضي، بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديدا كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.