8 معلومات عن القطار الكهربائي الخفيف بعد تشغيله رسميا أمام الركاب

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنّ القطار الكهربائي الخفيف «السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة»، من أهم المشروعات التي تم افتتاحها، خلال الفترة الماضية، إذ يقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرًا إلى أنّ المشروع يشمل 22 قطارًا وكل منها مكون من 6 عربات، كما يبلغ زمن التقاطر 2.5 دقيقة، والسرعة التصميمية له 120 كم/الساعة.

القطار الكهربائي الخفيف هدفه خدمة المدن الجديدة

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مشروع القطار الكهربائي الخفيف، هدفه الرئيسي خدمة المدن الجديدة على طول المسار مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية، لافتا إلى أن المشروع صديق للبيئة ويوفر استهلاك الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويًا، موضحًا أنّ القطار الكهربائي يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلى منصور المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بمحطة مدينة الفنون والثقافة، ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية.

معلومات عن القطار الكهربائي الخفيف بعد تشغيله رسميا أمام الركاب

1- القطار الكهربائي الخفيف يعمل يوميا من الساعة الـ8 صباحا وحتى الـ4 عصرا بالمرحلة الأولى.

2- يبلغ طول مسار القطار الكهربائي الخفيف 103.3 كم بعدد 19 محطة.

3- يعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف 22 قطارًا.

4- يوفر استهلاك الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا.

5- تنفيذ القطار الكهربائي على 3 مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتشغيلها أمام الركاب.

6- أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف.. استقلال 3 محطات بـ15 جنيها.. و5 محطات بـ20 جنيها، و7 محطات بـ25 جنيها، و9 محطات بـ35 جنيها.

7- يخدم مليون راكب يوميا.

8- يبلغ زمن التقاطر 2.5 دقيقة والسرعة التصميمية له 120 كم/الساعة.