«القومية للأنفاق» تنفي وقف تشغيل القطار الكهربائي الخفيف: يعمل بانتظام

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أنّ القطار الكهربائي الخفيف يتم تشغيله بصورة منتظمة وطبيعية، نافية عبر ما تردد عن أنّ الهيئة تدرس وقف القطار الكهربائي الخفيف LRT بسبب ضعف الإقبال.

إيقاف تشغيل القطار الكهربائي عار تماما من الصحة

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق، في بيان عاجل لها، قبل قليل، أنّ إيقاف تشغيل القطار الكهربائي الخفيف بسبب ضعف الإقبال عار تماما من الصحة ولا أساس له، مشيرة إلى أنّ القطار الكهربائي الخفيف منذ افتتاحه في 3 يوليو الماضي، يعمل بانتظام في المسافة من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة، ويستخدمه قاطني المدن الجديدة شرق القاهرة، ويخدم الركاب المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

القطار الكهربائي أحد وسائل المواصلات الحديثة في مصر

ولفتت الهيئة القومية للأنفاق، إلى أنّ القطار الكهربائي الخفيف أحد وسائل المواصلات الحديثة في مصر، ويقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مناشدة المواطنين عدم الالتفات لتلك الشائعات والأخبار الكاذبة، التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام، والتقليل من حجم الإنجازات والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها لخدمه المواطن المصري.