النقل: «باصات» مجانية لنقل الركاب من شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي

أعلن جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، عن توفير خدمة نقل المواطنين بواسطة «ميني باص بالغاز الطبيعي»، من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف والعكس، وذلك ابتداءً من السبت الموافق 17 سبتمبر الجاري.

نقل المواطنين من شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي

وقالت وزارة النقل، في بيان عاجل، قبل قليل، إنه سيتم توفير باصات تعمل بالغاز الطبيعي وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT، لتسهيل حركة تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة إلى محطات القطار الكهربائي الخفيف «عدلي منصور - العاصمة الإدارية الجديدة»، لافتة إلى أن هذه الخدمة ستقدم مجانا لجموع المواطنين لمدة أسبوعين، وتطبق التعريفة المقررة للتنقل بالميني باص بعد هذه الفترة كما سيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن لتسيير تقديم الخدمة للطلبة استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد.

نستعد لبداية العام الدراسي الجديد بصورة جيدة

وأوضحت وزارة النقل، أنه سيتم توفير جميع وسائل المواصلات سواء قطارات السكة الحديد أو مترو الأنفاق أو القطار الكهربائي الخفيف، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، مؤكدة أنها استعدت للعام الدراسي جيدا، وسط تنفيذ إجراءات مشددة ضد كورونا.